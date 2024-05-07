65-летняя жительница Крыма выложила в "Одноклассниках" пост с дискредитацией ВС РФ

Кировский районный суд Республики Крым назначил местной жительнице пять дней административного ареста, а также обязал пенсионерку заплатить штраф в размере 35 тысяч рублей. Она выложила пост в "Одноклассниках" с изображением запрещенной символики и дискредитацией ВС РФ.

65-летняя женщина разместила в социальной сети "Одноклассники" пост с символикой в виде золотого трезубца, который является символом националистической украинской организации, запрещенной на территории РФ.

Также крымчанка написала пост с информацией, дискредитирующей Вооруженные силы России, что попадает под статья 20.3.3 КоАП РФ.

Фото: Business Woman Typing On Keyboard With track Pad/Ed Gregory