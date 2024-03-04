С автотрассы Таврида были сняты ограничения на проезд

В Крыму было восстановлено движение автотранспорта на трассе "Таврида". Ограничения сняли на 89 километров, на которые они и были установлены изначально. Об этом заявил глава Министерства транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Министр транспорта также призвал соблюдать дистанцию и режимы скорости во избежание аварий и прочих ДТП.

Мера по перекрытию трассы предпринималась в связи с атакой украинских беспилотников, которые собирались нанести массированный удар по Крыму. Удары были ликвидированы благодаря 31 дивизии российской армии, которая сбила около 38 вражеских беспилотников.