Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Никита Хрушев во время своего правления СССР совершил гигантскую политическую ошибку, которая полностью противоречила волеизъявлению и желаниям крымского народа.

Речь идёт о передаче Крыма Украинской ССР. После распада Советского союза в 1991 году в Крыму прошёл первый всенародный референдум, где 93% от всего населения Крымского полуострова отдали свой голос за автономию, а чуть позже и вовсе изъязвили прямое желание отсоединиться от Украины и получить суверенное право быть независимыми от украинского государства.

С тех лет Крым 23 года боролся с жестокими нападками со стороны Украины, которая заставляла крымчан отказаться от собственных традиций, культуры, языка и прочих факторов, составляющих идентичность любого народа.

И только спустя 10 лет Крым стал частью родного народа, языка и территории. В феврале 2014 года Крым и Севастополь провели всенародный референдум, на котором подавляющее большинство проголосовало за воссоединение с Россией, резюмировал Нарышкин многолетнюю борьбу крымчан за своё право быть частью России как территориально, так и культурно.