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Хрущев допустил гигантскую ошибку, отдав Крым Украине, заявил Нарышкин
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:09

Хрущев допустил гигантскую ошибку, отдав Крым Украине, заявил Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Никита Хрушев во время своего правления СССР совершил гигантскую политическую ошибку, которая полностью противоречила волеизъявлению и желаниям крымского народа.

Речь идёт о передаче Крыма Украинской ССР. После распада Советского союза в 1991 году в Крыму прошёл первый всенародный референдум, где 93% от всего населения Крымского полуострова отдали свой голос за автономию, а чуть позже и вовсе изъязвили прямое желание отсоединиться от Украины и получить суверенное право быть независимыми от украинского государства.

С тех лет Крым 23 года боролся с жестокими нападками со стороны Украины, которая заставляла крымчан отказаться от собственных традиций, культуры, языка и прочих факторов, составляющих идентичность любого народа.

И только спустя 10 лет Крым стал частью родного народа, языка и территории. В феврале 2014 года Крым и Севастополь провели всенародный референдум, на котором подавляющее большинство проголосовало за воссоединение с Россией, резюмировал Нарышкин многолетнюю борьбу крымчан за своё право быть частью России как территориально, так и культурно.

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