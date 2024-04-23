Аксенов заверил, что Крыму в военном плане ничего не угрожает

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что никакие сухопутные военные операции не угрожают жителям и гостям Крыма, а также самой территории.
Глава субъекта отметил, что для сохранения и поддержания безопасности полуострова предпринимаются все необходимые, возможные меры по защите региона. Аксенов уверенно заключил, что абсолютно никаких угроз нет и быть не может, Крым полностью защищен от любых атак извне.
Все службы, которые должны обеспечивать безопасность субъекту РФ, стоят на страже и реализуют комплексные меры по защите жителей, инфраструктуры и территориальной целостности.
Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский
Правительство Таиланда приняло решение установить срок безвизового пребывания в стране в 60 дней
По решению правительства Таиланда безвизовый срок пребывания в государстве для российских туристов составит 60 дней.
Школьники в Германии вынуждены переходить в ислам, чтобы избежать травли одноклассников
Стремительно растет количество мигрантов, которые просят убежища. Эта европейская страна — Германия — переживает серьезный миграционный кризис, признают специалисты.
Более половины занятых граждан РФ отметили, что их компании сталкиваются с нехваткой персонала
Общий настрой россиян к началу 2024 года остается позитивным по отношению к ситуации на рынке труда и своему статусу в нем.
Исследование ВЦИОМ: только 2% россиян поедут за рубеж на майские праздники
Большинство россиян предпочитают отдых внутри страны, собираясь посетить такие города, как Петербург, Москва, Казань и побережье Байкала.