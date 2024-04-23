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Аксенов заверил, что Крыму в военном плане ничего не угрожает
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:00

Аксенов заверил, что Крыму в военном плане ничего не угрожает

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что никакие сухопутные военные операции не угрожают жителям и гостям Крыма, а также самой территории.

Глава субъекта отметил, что для сохранения и поддержания безопасности полуострова предпринимаются все необходимые, возможные меры по защите региона. Аксенов уверенно заключил, что абсолютно никаких угроз нет и быть не может, Крым полностью защищен от любых атак извне.

Все службы, которые должны обеспечивать безопасность субъекту РФ, стоят на страже и реализуют комплексные меры по защите жителей, инфраструктуры и территориальной целостности.

Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский

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