Археологи обнаружили первые доказательства существования крымской Хазарии

Археологи из Института археологии Крыма РАН обнаружили в окрестностях Симферополя курганы VIII века, принадлежавшие хазарской аристократии. Это стало первым археологическим доказательством существования крымской Хазарии.

Раскопки 2021 года показали, что в середине VIII века на территории Крыма кочевала хазарская аристократия, контролировавшая хазаро-византийскую границу.

Открытие рассказывает о периоде наивысшего расцвета Хазарии и важности контроля за этой границей. Результаты исследования опубликованы в сборнике "Древности Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии: от открытий Н. И. Веселовского к современной науке", сообщает РИА Новости.