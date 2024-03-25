Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 92,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 100,217
Археологи обнаружили первые доказательства существования крымской Хазарии
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:26

Археологи обнаружили первые доказательства существования крымской Хазарии

Археологи из Института археологии Крыма РАН обнаружили в окрестностях Симферополя курганы VIII века, принадлежавшие хазарской аристократии. Это стало первым археологическим доказательством существования крымской Хазарии.

Раскопки 2021 года показали, что в середине VIII века на территории Крыма кочевала хазарская аристократия, контролировавшая хазаро-византийскую границу.

Открытие рассказывает о периоде наивысшего расцвета Хазарии и важности контроля за этой границей. Результаты исследования опубликованы в сборнике "Древности Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии: от открытий Н. И. Веселовского к современной науке", сообщает РИА Новости.

Мир

Европейские ювелиры не могут выполнять работу из-за санкций против России

Европейские ювелиры не могут выполнять работу из-за санкций против России

Теперь в страны не поступают алмазы из РФ.

Читать полностью
Компания Xiaomi анонсировала новый продукт - доступные по цене смарт-очки Mijia Smart Audio

Компания Xiaomi анонсировала новый продукт - доступные по цене смарт-очки Mijia Smart Audio

Продукт представляет собой комбинацию стильного дизайна и функциональности, с фокусом на качестве звука.

Читать полностью

Общество

"За рулем" выделил самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы

"За рулем" провел обзор кроссоверов, выделяя те, которые представляют оптимальное соотношение цены и качества.

Читать полностью
Онколог Иванов выделил симптомы рака слюнной железы

Онколог Иванов выделил симптомы рака слюнной железы

Российский врач-онколог Антон Иванов подчеркнул, что рак слюнной железы часто развивается медленно и может долгое время протекать скрыто, без выраженных симптомов.

Читать полностью

Новости