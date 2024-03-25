Археологи обнаружили первые доказательства существования крымской Хазарии

Археологи из Института археологии Крыма РАН обнаружили в окрестностях Симферополя курганы VIII века, принадлежавшие хазарской аристократии. Это стало первым археологическим доказательством существования крымской Хазарии.
Раскопки 2021 года показали, что в середине VIII века на территории Крыма кочевала хазарская аристократия, контролировавшая хазаро-византийскую границу.
Открытие рассказывает о периоде наивысшего расцвета Хазарии и важности контроля за этой границей. Результаты исследования опубликованы в сборнике "Древности Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии: от открытий Н. И. Веселовского к современной науке", сообщает РИА Новости.
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