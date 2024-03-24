В Крыму разработали новый туристический автомаршрут

В национальном парке "Крымский" открыт новый автомобильный туристический маршрут через ущелье Уч-Кош, начиная от кордона "Грушевая поляна" и заканчивая кордоном "Красный камень" и Музеем партизанской славы.

Маршрут протяжённостью 12 километров доступен для посещения в любой день недели и предлагает уникальные видовые площадки и источники в горно-лесной местности. Финальная точка маршрута, кордон "Красный камень", связана с историческими событиями Великой Отечественной войны, так как здесь располагался лагерь Ялтинского партизанского отряда. Туристам предоставляется возможность насладиться панорамой Южного берега Крыма с видовой площадки, расположенной поблизости, сообщает ТАСС.