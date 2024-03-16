Устинов заявил, что за десять лет южный берег Крыма восстановит свою прежнюю славу "всесоюзной здравницы"

Инвестиции в здравоохранение Крыма превысили 370 млрд рублей, что позволило создать значимые объекты, такие как медицинские центры и реабилитационные центры. Начиная с введения системы обязательного медицинского страхования, жители Крыма и Севастополя бесплатно получают медицинскую помощь.
Туристическая индустрия также развивается, сформирован новый туристический кластер и создаются круглогодичные курорты. Планируется реставрация курорта "Мисхор" и создание курорта "Долина пяти рек" в Севастополе. Проект "Яхтенная марина" в Севастополе также внесет вклад в развитие яхтенного туризма. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что за последние 10 лет курорты региона посетили более 60 млн туристов, несмотря на сложности логистики в 2023 году, сообщает ТАСС.
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