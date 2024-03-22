В Москве поймали банду грабителей, орудующих в квартирах

С мая по июнь 2022 года в Москве гражданка Киргизии заманивала людей в квартиру, где у них насильственными действиями вымогали деньги и другое личное имущество, а потом совершали сексуальные действия.

Все участники данной банды обвинены во множестве эпизодах грабежа, изнасилования, вымогательства. Наказание им назначали, предусмотренное статьей 126 уголовного кодекса РФ.

Главной подсудимой, которая и заманивала пострадавших в злополучную квартиру, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, остальным - от 15 до 17 лет тюремного заключения. Все члены данной банды не являлись гражданами России, а имели гражданство трёх республик Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.