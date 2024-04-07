Экземпляр Action Comics №1 1938 года, в котором впервые появился Супермен, установил новый мировой рекорд, достигнув цены в $6 миллионов на аукционе.

Аукционный дом Heritage Auctions заявил, что экземпляр Action Comics №1, известный своим первым появлением Супермена, привлек рекордную ставку в $6 миллионов на аукционе в четверг. Этот комикс, с изображением иконичного Мужчины из Стали на обложке, был проверен коллекционной службой оценки CGC и получил оценку "Очень хорошо+ 8.5", что делает его третьим по оценке экземпляром Action Comics №1, известным до сих пор.

CGC заявил, что известно только около 100 экземпляров этого комикса, за все годы служба оценила только 78.

Комикс был выпущен компанией National Allied Publications, предшественником современной DC Comics.

Предыдущий рекорд по стоимости комикса установил экземпляр Superman №1, проданный на частном аукционе за $5.3 миллиона в 2022 году.

А третьим наиболее дорогим комиксом, проданным на аукционе, был экземпляр Amazing Fantasy №15 с оценкой CGC Near Mint+ 9.6, с первым появлением Человека-паука. Он ушел за $3.6 миллиона в сентябре 2021 года.