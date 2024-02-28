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Владелица кофейни в Люберцах выгнала из заведения участника СВО
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 7:38

Владелица кофейни в Люберцах выгнала из заведения участника СВО

В Telegram-канале Следственного комитета России было опубликовано сообщение о том, что владелица кофейни Strong Coffee в Люберцах, Подмосковье, выгнала из заведения участника СВО.

Женщина выложила на страничке в соцсетях пост с откровенно экстремистским содержанием. Хозяйка кофейни в посте назвала солдата «горе-бойцом», а также упомянула в одном предложении: «Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе бойцы есть в моем списке».

По данному инциденту расследуется уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

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