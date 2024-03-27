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В Калуге на автозаводе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:42

В Калуге на автозаводе "ПСМА Рус" стартовало серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross

Серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross было организовано компанией "Автомобильные технологии" при поддержке восточного партнера. Продажи запланированы на май.

Инвестиции в модернизацию производственных линий составили сотни миллионов рублей.

Мощность предприятия составляет 108 тысяч автомобилей в год, а дилерская сеть включает более 40 автосалонов.

Citroen C5 Aircross оснащен мотором мощностью 175 л. с. и автоматической коробкой передач. Единственная доступная комплектация — Feel, включает в себя шесть подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ. Цена новинки составляет 4,3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

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