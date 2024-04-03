Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 92,5254
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 99,4116
В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:26

В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года

По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах. На втором месте среди десктопных браузеров расположился Microsoft Edge с 12,7%, а на третьем — Apple Safari с 8,63%.

Среди мобильных браузеров второе место занял Apple Safari с 24,26%, а третье — Samsung Internet с 4,41%. Браузер Microsoft Edge имеет незначительную долю рынка в 0,3% на мобильных устройствах, Ferra.Ru.

Мир

Apple не собирается покидать европейский рынок

Apple не собирается покидать европейский рынок

Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями.

Читать полностью
Новый глава НАТО определится в ближайшее время

Новый глава НАТО определится в ближайшее время

Польша выступила против кандидатура Марка Рютте на пост главы НАТО

Читать полностью

Общество

Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT

Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT

Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.

Читать полностью
Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей

Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей

Китайский рынок автомобилей отличается от российского, с фокусом на электромобилях. Эксперты отмечают высокий спрос на более дорогие модели, особенно электромобили.

Читать полностью

Новости