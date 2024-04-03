В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года

По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах. На втором месте среди десктопных браузеров расположился Microsoft Edge с 12,7%, а на третьем — Apple Safari с 8,63%.
Среди мобильных браузеров второе место занял Apple Safari с 24,26%, а третье — Samsung Internet с 4,41%. Браузер Microsoft Edge имеет незначительную долю рынка в 0,3% на мобильных устройствах, Ferra.Ru.
Apple не собирается покидать европейский рынок
Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями.
Новый глава НАТО определится в ближайшее время
Польша выступила против кандидатура Марка Рютте на пост главы НАТО
Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT
Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.
Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей
Китайский рынок автомобилей отличается от российского, с фокусом на электромобилях. Эксперты отмечают высокий спрос на более дорогие модели, особенно электромобили.