В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года

По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах. На втором месте среди десктопных браузеров расположился Microsoft Edge с 12,7%, а на третьем — Apple Safari с 8,63%.

Среди мобильных браузеров второе место занял Apple Safari с 24,26%, а третье — Samsung Internet с 4,41%. Браузер Microsoft Edge имеет незначительную долю рынка в 0,3% на мобильных устройствах, Ferra.Ru.