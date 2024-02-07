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Китайский Chouzhou Bank остановил работу с Россией
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:29

Китайский Chouzhou Bank остановил работу с Россией

Китайский Chouzhou Commercial Bank официально прекратил работать с русским бизнесом. О прекращении расчётов с любыми российскими или белорусскими компаниями, пишут "Ведомости".

Прекращены Транзакции через все платежные системы, как через западную SWIFT, так и российскую СПФС с китайской CIPS.

В результате остановки движения средств и каникул (с 10 по 17 февраля) в Поднебесной из-за китайского нового года, остановятся логические цепочки почти до марта, говорят эксперты. Кстати, штаб квартира банка Chouzhou расположена в китайском городе Иу, ставшего главным транспортным узлом для товаров, направляющихся в Россию.



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