Китайский Chouzhou Commercial Bank официально прекратил работать с русским бизнесом. О прекращении расчётов с любыми российскими или белорусскими компаниями, пишут "Ведомости".

Прекращены Транзакции через все платежные системы, как через западную SWIFT, так и российскую СПФС с китайской CIPS.

В результате остановки движения средств и каникул (с 10 по 17 февраля) в Поднебесной из-за китайского нового года, остановятся логические цепочки почти до марта, говорят эксперты. Кстати, штаб квартира банка Chouzhou расположена в китайском городе Иу, ставшего главным транспортным узлом для товаров, направляющихся в Россию.





