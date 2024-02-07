Китайский Chouzhou Commercial Bank официально прекратил работать с русским бизнесом. О прекращении расчётов с любыми российскими или белорусскими компаниями, пишут "Ведомости".
Прекращены Транзакции через все платежные системы, как через западную SWIFT, так и российскую СПФС с китайской CIPS.
В результате остановки движения средств и каникул (с 10 по 17 февраля) в Поднебесной из-за китайского нового года, остановятся логические цепочки почти до марта, говорят эксперты. Кстати, штаб квартира банка Chouzhou расположена в китайском городе Иу, ставшего главным транспортным узлом для товаров, направляющихся в Россию.
Журналист Fox News обратился к американцам на фоне Кремля
6-го февраля одна только информация о готовности журналиста Fox News встретиться с президентом Путиным всколыхнула Америку. Журналист выложил своё обращение через блог Fox News в сети Х. "Мы здесь не потому что мы любим Путина, а потому что мы любим США", - сказал он.
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Об этом рассказал российский посол в Варшаве.
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