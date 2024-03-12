Российский фильм "Вызов" показали в центральном пекинском кинотеатре

В одном из центральных пекинских кинотеатров был показан российский фильм "Вызов" за авторством Клима Шипенко. Уже 15 марта российский блокбастер про врача, спасающего жизни на космической станции, выйдет в широкий прокат по всему Китаю.
Фильм "Вызов" впервые вышел на экраны 12 апреля 2023 года. Режиссёром ленты выступил Клим Шипенко, а главную роль сыграла Юлия Пересильд. Фильм стал наиболее прорывным не только в российской киноиндустрии, но и на Западе. Основная часть фильма была снята на настоящей космической станции.
Если фильмы западного производства, посвящённые космической тематике, снимались при помощи компьютерной графики и в студийных условиях, то в российской ленте актёры и съёмочная группа провели в космосе 12 дней. Кассовые сборы фильма "Вызов" превысили около двух миллиардов рублей в домашнем прокате.
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