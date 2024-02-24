Китай выступил против американских санкционных методов экономического принуждения.
Посольство КНР в Вашингтоне сделало заявление в связи с санкциями в сторону своих компаний. Китайское посольство возмутилось, что США путём односторонних мер злоупотребляет собственной властью и полномочиями. Тем более, что американское руководство оправдывает подобные ограничительные меры единственной причиной - связь Китая с Москвой.
Пекин будет и дальше отстаивать интересы своих компаний.
Российский президент Владимир Путин не раз говорил, что западные страны, усиливая свои же санкции, наносят непоправимый ущерб мировой экономике. Подобная жесткая и бескомпромиссная политика давления и принуждения загубит жизнь многим миллионам рядовых граждан ЕС и США.
В Москве прекрасно осознают серьёзность ситуации с санкциями, поэтому делают все возможное, чтобы не дать Западу одержать верх. Именно поэтому Россия прекрасно справляется с новыми пакетами санкций, благодаря слаженному решению поставленных проблем. Страны Альянса только ухудшают свое внутриполитическое и внешнеэкономическое положение, не желая признавать провал санкционной политики в отношении РФ.
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