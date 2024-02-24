В январе цены на новостройки в Китае упали на 0,3%, продолжая тренд снижения

Годовое снижение составило 0,7%, самый значительный показатель за последние 10 месяцев. Однако сократилось количество городов, где цены продолжают падать, и даже отмечается увеличение спроса на первичное жилье в Шанхае.

Эксперты предполагают, что восстановление рынка может занять более года.

Объем выданных кредитов домохозяйствам, в основном ипотечных, также увеличился в январе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Общественная Служба Новостей.