В январе цены на новостройки в Китае упали на 0,3%, продолжая тренд снижения

Годовое снижение составило 0,7%, самый значительный показатель за последние 10 месяцев. Однако сократилось количество городов, где цены продолжают падать, и даже отмечается увеличение спроса на первичное жилье в Шанхае.
Эксперты предполагают, что восстановление рынка может занять более года.
Объем выданных кредитов домохозяйствам, в основном ипотечных, также увеличился в январе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Общественная Служба Новостей.
Илон Маск намекнул на возможное появление собственной почтовой службы под названием XMail
На фоне обсуждения фейковых новостей о закрытии сервиса Gmail от Google, Маск ответил на вопрос о создании XMail, заявив, что это уже на подходе.
Ученые из США разработали противоядие для нейтрализации ядов некоторых змей
Ученые из мединститута Scripps Research в США разработали новый препарат, способный нейтрализовать яды королевской кобры и черной мамбы, двух наиболее смертоносных видов змей.
Врачи: разноцветная моча может быть вызвана различными факторами, не всегда связанными с кровотечением
Красный или розовый оттенок мочи может быть результатом кровотечения из мочевыводящих путей или применения определенных лекарств и продуктов питания, таких как свекла или ягоды.
Исследователи: овсяная и гречневая каши могут существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Овсяная и гречневая каши являются источником низкого содержания углеводов и белков, что делает их особенно полезными для здоровья. Богатство клетчатки и витаминов делает их еще более привлекательными для рациона питания.