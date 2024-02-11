Внедорожник Chevrolet Niva из автопарка "За рулем" преодолел 180 000 км без серьезных поломок

Хотя были некоторые непредвиденные проблемы, такие как поломка спидометра из-за неисправности датчика скорости и замена поводков стеклоочистителя, они были отремонтированы с небольшими затратами.

Плановое техническое обслуживание также было проведено на 170 000 км, включая замену нескольких запчастей.

Несмотря на замену сцепления, маховика и ремня генератора с натяжными роликами из-за износа, внедорожник все еще находится в рабочем состоянии и готов преодолеть следующий рубеж в 200 000 км. Общие расходы на эксплуатацию за период с 2013 года составили 1 миллион рублей, включая затраты на бензин и ТО, сообщает SM.News.