Chery приняла решение прекратить продажи трех кроссоверов в РФ

Chery прекращает продажу трех моделей кроссоверов на российском рынке: Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Это решение было объявлено китайской компанией и подтверждено на их официальном сайте.
Хотя модели все еще доступны у дилеров, продажи завершаются.
На данный момент остается более 1 тыс. Tiggo 7 Pro и около 350 различных Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max в наличии. Тем не менее, Chery вводит на российский рынок новую версию кроссовера Tiggo 7 Pro Max, оснащенную турбомотором объемом 1,6 литра и мощностью 150 л. с., с роботизированной коробкой передач, сообщает Газета.Ру.
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