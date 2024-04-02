Новые модели Chery в России теперь будут оснащены навигационной системой от "Яндекса"

Используя технологии API "Яндекс Карт", Chery разрабатывает собственные навигационные сервисы для автомобильных бортовых компьютеров, а также создает полностью локализованные приложения на базе NaviKit SDK.

Эта технология сохраняет привычные для российских водителей функции, такие как ведение по маршруту с предупреждениями о маневрах, камерах и дорожных работах.

Партнерство с "Яндексом" позволяет Chery адаптировать актуальные навигационные технологии для российского рынка и улучшить пользовательский опыт. Первым автомобилем, оснащенным навигацией от "Яндекса", стал обновленный внедорожник Exeed VX, который также получил доработанный навигатор с голосовым сопровождением и логикой построения маршрутов, сообщает ТАСС.