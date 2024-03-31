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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:32

"Автостат" сообщил о значительном росте продаж автомобилей Chery в России в феврале 2024 года

Продажи выросли на 45,4%, достигнув отметки в 9,9 тыс. единиц. Самой популярной моделью стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max, разошедшийся тиражом в 3,8 тыс. экземпляров. На втором и третьем местах расположились кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Pro Max соответственно.

Важно отметить, что в 2024 году ожидается появление на российском рынке обновленной версии модели Tiggo 7 и крупного кроссовера Chery Tiggo 9, сообщает Газета.Ру.

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