"Автостат" сообщил о значительном росте продаж автомобилей Chery в России в феврале 2024 года

Продажи выросли на 45,4%, достигнув отметки в 9,9 тыс. единиц. Самой популярной моделью стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max, разошедшийся тиражом в 3,8 тыс. экземпляров. На втором и третьем местах расположились кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Pro Max соответственно.
Важно отметить, что в 2024 году ожидается появление на российском рынке обновленной версии модели Tiggo 7 и крупного кроссовера Chery Tiggo 9, сообщает Газета.Ру.
Нигерия запускает производство автомобилей для удовлетворения внутреннего спроса
Нигерийское правительство под руководством министра промышленности, торговли и инвестиций Дорис Аните объявило о начале процесса сборки автомобилей на территории страны.
США столкнулись с эпидемией ядовитой травы
Инвазивная трава овсяница высокая продолжает распространяться в американском "поясе овсяницы" от Миссури до Каролинских островов. Это растение, несмотря на свою зелень, ядовито для крупного рогатого скота, что представляет угрозу для животноводства.
Врач Михайлова напомнила о важности регулярного использования солнцезащитного крема с SPF
Врач-косметолог Наталья Михайлова подчеркивает важность регулярного использования солнцезащитного крема с SPF для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей, особенно для жителей южных регионов. Ежедневное нанесение крема утром помогает предотвратить преждевременное старение кожи и развитие рака.
С 1 апреля Московский зоопарк будет работать до 20:00 мск в связи с увеличением светового дня
Обитатели зоопарка проявляют повышенную активность весной, среди них гуляют кустарниковые собаки, красные волки, гиены, пума, леопард, а даже манул Тимофей.