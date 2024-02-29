Chery расширяет своё присутствие на российском рынке с новым автомобильным брендом Chery Tiggo

Под новым брендом будут представлены электрифицированные автомобили, включая подключаемые гибриды и электромобили с передним или полным приводом, преимущественно кроссоверы.
Планируется, что в 2024 году на российском рынке появится два электрокара и три подключаемых гибрида под брендом Chery Tiggo, с одним из них, Chery EQ7.
Кроме того, Chery собирается начать продажи в Китае кроссоверов iCar 03. Эта модель предлагается с одним или двумя электродвигателями и имеет запас хода от 401 до 501 км.
Возможно, автомобиль Chery iCar 03 также появится на российском рынке в 2025 году, хотя окончательное решение будет принято во второй половине 2024 года с учетом рыночных условий, сообщает Газета.Ру.
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