В Москве был замечен редкий кроссовер Chery eQ7 с дизайном от итальянского ателье Pininfarina

Модель имеет электрическую силовую установку, алюминиевый кузов и оригинальную модульную платформу. Российский офис Chery планирует выпустить этот кроссовер на отечественный рынок, возможно, через "серый" импорт из Китая.

Chery eQ7 был представлен летом 2023 года. Масса автомобиля составляет 1850 кг, и он способен проехать на одной зарядке до 512 км, разгоняясь до 100 км/ч за восемь секунд. Максимальная скорость модели достигает 180 км/ч.

Особенности новинки включают необычную отделку интерьера, функциональное кресло переднего пассажира, которое можно превратить в оттоманку с вибромассажем и системой раскладывания для создания места для сна. Важно отметить, что на передней панели отсутствуют физические кнопки, сообщает Газета.Ру.