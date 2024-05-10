Жизнь в новых экономических реалиях заставила пересмотреть инструменты для инвестиций и созранение заработанного многих жителей нашей страны. Как результат, юаневые вклады стремительно теснят долларовые депозиты. Падает востребованность и европейской валюты. Накопления сейчас предпочитают хранить либо в драгметаллах, либо в китайской валюте.
Ведущий аналитик портала "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что хотя сейчас и преобладают в депозитном портфеле банков рублевые вклады, как альтернатива накоплениям в валютах недружественных стран, россияне обратили внимание на китайские средства платежа. Способствует тому и рост внешнеэкономической деятельности с контрагентами в Поднебесной.
Несмотря на временные сложности с безналичными транзакциями, очевидно, восточный вектор - это долгосрочный тренд. Повышенный интерес как бизнеса, так и населения вызван тем, что юань - единственная из мировых резервных валют, нетоксичная для россиян, подчеркивают специалисты.
Показательны данные и по работе биржи. По итогам марта более половины, достигла доля юаня. На внебиржевом рынке, доля пока уверенно стремится к планке в 40%. И судя, по прогнозам аналитиков тенденция сохранится и в среднесрочной перспективе. Ну и наконец процентная ставка, с учетом стабильного курса, вполне защищает накопления в юаневых вкладов от инфляции.
Фото: Рахманинов
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