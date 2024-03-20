Две жительницы Челябинской области похитили женщину, отвезли в лес и заставили рыть себе могилу

Суд Челябинской области осудил двух местных жительниц за похищение человека, избиение и издевательство над ним.
Две женщины похитили свою знакомую и долгое время подвергали ее избиению, а также в ходе одного из издевательств заставили пострадавшую вырыть себе могилу. Обеим фигуранткам уголовного дела назначено по четыре года лишения свободы и 100 тысяч рублей моральной компенсации пострадавшей стороне.
29 апреля 2023 года поздней ночью две женщины похитили свою знакомую. Ее поместили в багажник машины, отвезли в лес, долго били и издевались. Затем нарушительницы бросили знакомую одну в лесу и покинули место совршенного преступления.
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