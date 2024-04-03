Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT

Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.

Исследование, опубликованное в Perspectives on Psychological Science (PPS), проводилось путем сравнения способностей ИИ и детей 3-7 лет, а также взрослых в решении задач на нестандартное использование объектов. Результаты показали, что люди чаще выбирали необычные объекты для решения задач, демонстрируя инновационное мышление, в то время как ИИ ограничивался традиционными ассоциациями.

Это указывает на способность человека выходить за рамки привычных ассоциаций благодаря абстрактному мышлению, чего не достигают языковые модели искусственного интеллекта. ИИ не способен находить новые функциональные применения для объектов на уровне даже маленького ребенка, предпочитая использовать традиционные ассоциации. Однако, ИИ успешно обобщает и передает существующую культуру и базу знаний, несмотря на дефицит креативности, сообщает МедЗдрав.Инфо.