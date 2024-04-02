С апреля 2024 года OpenAI предоставляет доступ к своему чат-боту ChatGPT без регистрации

Решение о доступе к чат-боту без регистрации направлено на увеличение доступности искусственного интеллекта для всех пользователей, заинтересованных в его возможностях. Однако создание учетной записи предоставляет дополнительные преимущества, такие как сохранение и просмотр истории чатов, возможность делиться чатами и использование дополнительных функций, включая голосовое общение с ботом и специальные инструкции.

Кроме того, компания вводит дополнительные меры защиты, включая блокировку широкого спектра пользовательских запросов, сообщает РИА Новости.