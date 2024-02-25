Искусственный интеллект становится серьезной угрозой для проведения выборов по всему миру

Искусственный интеллект представляет собой серьезную угрозу для проведения выборов по всему миру, особенно в свете активизации хакеров, использующих ChatGPT, как сообщает издание Time. Эксперты из CrowdStrike определили чат-боты и другие приложения на базе ИИ как потенциальную опасность для честности выборов, обнаружив следы разработки инструментов для создания фейковых материалов и фальсификаций.

В своем отчете они подчеркнули, что легкость генерации обманчивых историй при помощи ИИ становится объектом активного использования злоумышленниками.

Хотя сложно предсказать точное влияние хакеров на результаты выборов, эксперты отмечают значительный рост их деятельности.

В последние месяцы представители OpenAI и Microsoft также подчеркнули повышенное качество кибератак, усиленных применением искусственного интеллекта, выделив группы хакеров из стран, таких как Россия, Северная Корея, Иран и Китай, в качестве наиболее активных участников таких преступных действий, сообщает SM.News.