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Автоэксперт Зиновьев выделил лучший китайский кроссовер с пробегом по низкой цене
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:54

Автоэксперт Зиновьев выделил лучший китайский кроссовер с пробегом по низкой цене

Автоэксперт Сергей Зиновьев признал китайский кроссовер Changan CS35 с пробегом одним из лучших в своем классе за доступную цену в 1 миллион рублей. Машина предлагает надежные характеристики и собрана с применением крупноузловой сборки в Липецке.

Специалист отметил небольшое количество недостатков и высокую надежность ключевых агрегатов. CS35 оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 113 л. с. и доступен с механической или автоматической коробкой передач. Однако, есть замечания относительно долговечности ремня генератора и топливного насоса. Модели с автоматической коробкой имеют японскую трансмиссию Aisin AW60-40LE, которая может прослужить до 200-250 тыс. километров, сообщает Газета.Ру.

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