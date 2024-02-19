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Российские войска взяли под полный контроль Авдеевку
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:34

Российские войска взяли под полный контроль Авдеевку

В Авдеевке российскими войсками был освобождён коксохимический завод, где находились бойцы ВСУ.

Группировка"Центр" окончательно взяла коксохимический завод, находящийся в Авдеевке. После чего на здания были водружены российские флаги в знак освобождения от ВСУ.

Авдеевка - это важный регион для Донецка. Именно через него летели ракеты в сторону приграничных районов гражданского пользования, некоторые боевые снаряды попадали даже в жилые районы столицы Донецкой Народной Республики.

Благодаря взятию столь важного региона, удастся обезопасить остальные районы ДНР от бомбежек киевского режима.

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