В Авдеевке российскими войсками был освобождён коксохимический завод, где находились бойцы ВСУ.

Группировка"Центр" окончательно взяла коксохимический завод, находящийся в Авдеевке. После чего на здания были водружены российские флаги в знак освобождения от ВСУ.

Авдеевка - это важный регион для Донецка. Именно через него летели ракеты в сторону приграничных районов гражданского пользования, некоторые боевые снаряды попадали даже в жилые районы столицы Донецкой Народной Республики.

Благодаря взятию столь важного региона, удастся обезопасить остальные районы ДНР от бомбежек киевского режима.