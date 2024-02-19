В Авдеевке российскими войсками был освобождён коксохимический завод, где находились бойцы ВСУ.
Группировка"Центр" окончательно взяла коксохимический завод, находящийся в Авдеевке. После чего на здания были водружены российские флаги в знак освобождения от ВСУ.
Авдеевка - это важный регион для Донецка. Именно через него летели ракеты в сторону приграничных районов гражданского пользования, некоторые боевые снаряды попадали даже в жилые районы столицы Донецкой Народной Республики.
Благодаря взятию столь важного региона, удастся обезопасить остальные районы ДНР от бомбежек киевского режима.
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