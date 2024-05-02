Намёки украинских властей о планах разрушить Крымский мост являются простыми политическими разговорами. Об этом NewsInfo.Ru сообщил сенатор Сергей Цеков.

Политик напомнил, что Киев постоянно угрожает нанести удар по мосту.

"Поэтому их намеки - у них сейчас такой политический разговор в отношении специальной военной операции и Крыма. Они говорят, а мы должны, может быть, уже даже не особо обращать внимание на их постоянные заявления, при этом сохранять очень высокий уровень защищенности. Если бы они стали говорить, что мы не будем трогать Крымский мост, мы что, поверили бы им? Да не поверили бы".

По словам сенатора, Крымский мост защищен с моря и воздуха.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал в соцсети X пост с намёком на готовящуюся атаку на Крымский мост. В посте размещены изображения "шести основных типов мостов на 2024 год" с подписями: арочные, подвечные и т. д. На месте изображения с надписью "Керченские мосты" Кислица опубликовал пустую картинку.

Фото: rosavtodor.ru/Росавтодор (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)