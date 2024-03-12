Capcom отпраздновала 20 лет со дня создания серии игр "Monster Hunter" и анонсировала выход новой части

В этом месяце серии "Monster Hunter" исполняется 20 лет. Общие продажи всех игр данной игровой франшизы достигли 97 миллионов копий. Очередная часть "Monster Hunter: World" продалась по всему миру в размере, который превышает 25 миллионов копий.
В декабре прошлого года была анонсирована следующая часть в основной линейке "Monster Hunter": "Monster Hunter:Wilds". Релиз предстоящей игровой новинки ожидается на следующих платформах: PC, Xbox series и PlayStation 5.
Японская компания Capcom является одной из самых старейших игровых корпораций, основанной в 1979 году. Среди самых популярных и известных франшиз данной компании: Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter и др.
Главарю клана "Кудокай" заменили меру пресечения со смертной казни на пожизненное тюремное заключение
Высшая судебная инстанция японского города Фукуока определилась с мерой пресечения для главаря одной из самых опасных кланов якудза. Решение о смертной казне заменили на пожизненное лишение свободы.
Компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок качества
Аудиторы зафиксировали "кустарные" приемы и приспособления при производстве "Боингов".
Режиссёр Никита Михалков организует с труппой из своего Центра театра и кино гастроли по республике Крым и Севастополю
Режиссёр Никита Михалков организует с труппой из своего центра театра и кино гастроли по Республике Крым и Севастополю. В ходе данных гастролей зрителям покажут спектакли "12" и "И вас с наступающим".
Ученые выделили спортивные добавки, которые могут повышать когнитивные способности
Исследование, проведенное учеными из государственного университета в Джексонвилле (США) и опубликованное в журнале Nutrients, выявило, что сочетание кофеина и креатина в спортивных добавках способно повысить когнитивные способности спортсменов, занимающихся с отягощениями.