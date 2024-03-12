Capcom отпраздновала 20 лет со дня создания серии игр "Monster Hunter" и анонсировала выход новой части

В этом месяце серии "Monster Hunter" исполняется 20 лет. Общие продажи всех игр данной игровой франшизы достигли 97 миллионов копий. Очередная часть "Monster Hunter: World" продалась по всему миру в размере, который превышает 25 миллионов копий.

В декабре прошлого года была анонсирована следующая часть в основной линейке "Monster Hunter": "Monster Hunter:Wilds". Релиз предстоящей игровой новинки ожидается на следующих платформах: PC, Xbox series и PlayStation 5.

Японская компания Capcom является одной из самых старейших игровых корпораций, основанной в 1979 году. Среди самых популярных и известных франшиз данной компании: Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter и др.