Ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 оказались опаснее, чем ранее считалось

Последние исследования на основе данных о здоровье 99 миллионов вакцинированных людей показали, что вакцины от COVID-19 могут вызывать более серьезные побочные эффекты, чем предполагалось ранее. Журнал Vaccine сообщает о значительном увеличении патологий нервной системы после вакцинации "АстраЗенека", а также о повышенной частоте тромбоза церебрального венозного синуса.

Вакцина "Модерна" также связана с осложнениями на сердце и риском развития острого диссеминированного энцефаломиелита.

Смертность от осложнений после прививок, хотя и невысока, может серьезно ухудшить качество жизни. Специалисты призывают принимать решение о вакцинации с учетом индивидуальных особенностей пациента и его рисков. Важно отметить, что смертность от COVID-19 значительно превышает число погибших после прививок, сообщает Planet Today.