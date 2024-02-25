Ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 оказались опаснее, чем ранее считалось

Последние исследования на основе данных о здоровье 99 миллионов вакцинированных людей показали, что вакцины от COVID-19 могут вызывать более серьезные побочные эффекты, чем предполагалось ранее. Журнал Vaccine сообщает о значительном увеличении патологий нервной системы после вакцинации "АстраЗенека", а также о повышенной частоте тромбоза церебрального венозного синуса.
Вакцина "Модерна" также связана с осложнениями на сердце и риском развития острого диссеминированного энцефаломиелита.
Смертность от осложнений после прививок, хотя и невысока, может серьезно ухудшить качество жизни. Специалисты призывают принимать решение о вакцинации с учетом индивидуальных особенностей пациента и его рисков. Важно отметить, что смертность от COVID-19 значительно превышает число погибших после прививок, сообщает Planet Today.
Ученые из США: черепно-мозговые травмы приводят к перестройке нейронных сетей в различных областях мозга
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