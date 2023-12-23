ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52% за месяц

ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52% за 28 дней с 20 ноября по 17 декабря, с самым высоким числом случаев в России (279 359). Смертность в мире снизилась на 8%. В Юго-Восточной Азии новые случаи увеличились на 388%, смертность — более чем в три раза. Африка зарегистрировала на 77% больше случаев и на 50% меньше смертей. В Европе заболеваемость выросла на 54%, смертность — на 14%. В Американском регионе заболеваемость уменьшилась на 23%, смертность — на 48%. Восточное Средиземноморье заболело на 51% меньше, смертность снизилась на 65%, сообщает ТАСС.
Пять стран с наибольшим числом новых случаев: Россия, Сингапур, Италия, Польша, Австралия. Италия имеет больше всего умерших (510), затем идут Швеция, Россия, Австралия, Польша.
Режим чрезвычайной ситуации действовал с января 2020 года до 5 мая 2023 года. На 25 октября 2023 года в мире зарегистрировано 771 549 718 случаев и 6 974 473 смертей от COVID-19. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что настоящее число умерших, вероятно, превышает 20 млн.
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По информации издания Medyatava, число обращений за неотложной медицинской помощью увеличилось вдвое. Особенно сильно этот тренд проявился в больницах Стамбула, что стало дополнительной нагрузкой для системы здравоохранения страны.
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