Сэм Альтман подчеркнул преимущества генеративных моделей, таких как ChatGPT, в трех ключевых областях

Сэм Альтман, основатель OpenAI, подчеркнул преимущества генеративных моделей, таких как ChatGPT, в трех ключевых областях: программировании, образовании и здравоохранении. В программировании ChatGPT активно применяется для решения рутинных задач, нахождения ошибок в коде и упрощения рабочего процесса программистов. В сфере образования модель может помочь преподавателям в создании учебных планов, персонализации программ для студентов и в административных задачах. В здравоохранении ChatGPT может быть эффективным инструментом для административных задач, а также для анализа данных из исследований и медицинских историй.
Подчеркнуто, что хотя ChatGPT не может полностью заменить человека, он становится более продуктивным и полезным в различных областях. Приведен пример использования ChatGPT японской писательницей Риэ Кудан для написания романа, который в итоге был удостоен престижной литературной премии Акутагавы. Это свидетельствует о разностороннем применении искусственного интеллекта, подчеркивая рост его значимости в различных сферах, сообщает NVL.
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