Визовый центр VFS Global начал оформлять шенгенские визы, отказавшись от выдачи национальных туристических виз. Россияне должны подавать документы лично в Москве. Остальные 23 филиала будут принимать туристов, освобожденных от консульского сбора.

Процесс требует предоставления свежих документов, включая справку с места работы, выписку со счета и заказанные авиабилеты. Для детей до 18 лет необходимо согласие на выезд от родителей, а заявители старше 12 лет должны сдать биометрические данные.

Однако стоит отметить, что въезд в Болгарию на автомобиле для российских граждан запрещен.

Срок рассмотрения заявлений составляет 15 календарных дней, с возможностью продления до 45 в исключительных случаях. Опция срочного оформления виз не предоставляется, а консульский сбор составляет 80 евро, плюс сервисный сбор в размере 23 евро, сообщает Tourdom.Ru.