Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ) заявил, что ВСУ планируют развернуть серьёзную операцию в Крыму. Он сказал, что действия в Чёрном море украинских военных - это один из этапов подготовки к Крымской операции.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что любые удары или операции в Крыму со стороны ВСУ неминуемо приведут к эскалации вооружённого конфликта. Последует ответная реакция, которая будет служить возмездием для ВСУ.

В Крыму же заявили, что Киев не осознаёт всех последствий своих планов в регионе, это решение может стать фатальной ошибкой для всего украинского государства.