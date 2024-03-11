Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ) заявил, что ВСУ планируют развернуть серьёзную операцию в Крыму. Он сказал, что действия в Чёрном море украинских военных - это один из этапов подготовки к Крымской операции.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что любые удары или операции в Крыму со стороны ВСУ неминуемо приведут к эскалации вооружённого конфликта. Последует ответная реакция, которая будет служить возмездием для ВСУ.
В Крыму же заявили, что Киев не осознаёт всех последствий своих планов в регионе, это решение может стать фатальной ошибкой для всего украинского государства.
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