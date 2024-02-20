Российская система ПВО сбила беспилотники над Брянской областью

Российская система ПВО уничтожила ещё два беспилотника в районе Брянской области.
Беспилотники были вовремя зафиксированы над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом.
Благодаря бдительности российской системы ПВО, нет ни одного пострадавшего гражданского лица или разрушенного объекта. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Ранее Министерство обороны РФ отчиталось о том, что за сутки российская система ПВО сбила 96 вражеских беспилотных военных аппаратов.
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