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Российская система ПВО сбила беспилотники над Брянской областью
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 10:27

Российская система ПВО сбила беспилотники над Брянской областью

Российская система ПВО уничтожила ещё два беспилотника в районе Брянской области.

Беспилотники были вовремя зафиксированы над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом.

Благодаря бдительности российской системы ПВО, нет ни одного пострадавшего гражданского лица или разрушенного объекта. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Ранее Министерство обороны РФ отчиталось о том, что за сутки российская система ПВО сбила 96 вражеских беспилотных военных аппаратов.

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