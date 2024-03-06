Российского курсанта обвиняют в сборе конфидециальных данных, представляющих угрозу для внутренней безопасности России

Курсанта Военного училища РФ Владислава Бояршинова обвинили в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы.
Военнослужащего обвиняют в сборе разведывательных данных и хранении конфидециальной информации, которая напрямую связана с государственной безопасностью Российской Федерации. Приговор обвиняемому вынес Военный суд Москвы.
Курсанта также отчислили из командного училища на основании причин, не подающихся дальнейшей реабилитации. В качестве смягчающего обстоятельства судом было учтено полное признание вины Бояршиновым, а также раскаяние в совершенном им преступлении.
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