Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США готовятся проинформировать врачей по всей стране о поддельных инъекциях ботокса, которые привели к госпитализациям в нескольких штатах.
Клостридиум ботулинум (Clostridium botulinum), нейротоксин, используемый в ботоксе для расслабления лицевых мышц, может причинить вред, если его неправильно вводить. CDC проводит всестороннее расследование этих случаев и предупреждает о потенциальных заболеваниях, похожих на ботулизм, связанных с немедицинскими инъекциями ботокса.
Случаи в Иллинойсе и Теннесси, связанные с поддельным ботоксом, привели к госпитализациям, стимулируя повышенный контроль нерегулируемых медицинских спа-салонов. Власти подчеркивают опасности использования продуктов из сомнительных источников, настоятельно призывая к осторожности как у медицинских работников, так и у пациентов.
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