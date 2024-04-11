Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США готовятся проинформировать врачей по всей стране о поддельных инъекциях ботокса, которые привели к госпитализациям в нескольких штатах.

Клостридиум ботулинум (Clostridium botulinum), нейротоксин, используемый в ботоксе для расслабления лицевых мышц, может причинить вред, если его неправильно вводить. CDC проводит всестороннее расследование этих случаев и предупреждает о потенциальных заболеваниях, похожих на ботулизм, связанных с немедицинскими инъекциями ботокса.

Случаи в Иллинойсе и Теннесси, связанные с поддельным ботоксом, привели к госпитализациям, стимулируя повышенный контроль нерегулируемых медицинских спа-салонов. Власти подчеркивают опасности использования продуктов из сомнительных источников, настоятельно призывая к осторожности как у медицинских работников, так и у пациентов.