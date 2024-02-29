Яндекс Путешествия представили новую цифровую платформу "Экстранет", аналогичную Booking.com

Платформа предоставляет всем представителям гостиничного бизнеса возможность использовать широкий спектр услуг компании, что обеспечивает пользователям более точную информацию о доступных услугах и номерах. Расширение выбора и упрощение выхода на рынок для малого и среднего бизнеса способствует росту внутреннего туризма.
Подключение к платформе бесплатно для всех представителей гостиничного бизнеса, включая юридические лица, самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Регистрация занимает минимум времени и включает указание данных о гостинице, информации о номерах и тарифах, загрузку фотографий и указание правил отмены, сообщает Российская Газета.
Renault представила на Женевском автосалоне электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech
Модель стала особенно интересной из-за использования новой платформы AmpR Small, обещающей эффективную электромобильную архитектуру.
Палеонтологи из Германии обнаружили окаменевшего кальмара-вампира возрастом 183 миллиона лет в Люксембурге
Опубликовав статью в Swiss Journal of Palaeontology, ученые описали местонахождение и состояние ископаемого, а также провели сравнение с современными видами кальмаров-вампиров.
Эксперты: недельный отдых на Каспийском море в летний период обойдется в среднем в 50 тысяч рублей на двоих
Пляжный сезон в регионе начинается в июне и продолжается до сентября, с песчаными пляжами, идеально подходящими для семей с детьми из-за пологого входа в море. Однако, формат "все включено" предлагается редко, преимущественно ограничиваясь завтраками в гостиницах.
Chery расширяет своё присутствие на российском рынке с новым автомобильным брендом Chery Tiggo
Под новым брендом будут представлены электрифицированные автомобили, включая подключаемые гибриды и электромобили с передним или полным приводом, преимущественно кроссоверы.