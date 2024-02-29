Яндекс Путешествия представили новую цифровую платформу "Экстранет", аналогичную Booking.com

Платформа предоставляет всем представителям гостиничного бизнеса возможность использовать широкий спектр услуг компании, что обеспечивает пользователям более точную информацию о доступных услугах и номерах. Расширение выбора и упрощение выхода на рынок для малого и среднего бизнеса способствует росту внутреннего туризма.

Подключение к платформе бесплатно для всех представителей гостиничного бизнеса, включая юридические лица, самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Регистрация занимает минимум времени и включает указание данных о гостинице, информации о номерах и тарифах, загрузку фотографий и указание правил отмены, сообщает Российская Газета.