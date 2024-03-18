Bloomberg сообщил о росте цен на авиабилеты в январе-феврале, обусловленном проблемами у Boeing

Авария и проверки заводов Boeing послужили причиной увеличения цен на авиабилеты на 3,6% за этот период. Прогнозы указывают на возможный рост цен на 8,5-18% в первом полугодии.

Boeing пытается решить проблемы, выявленные после аварии в январе, но задержки в производстве создают неопределенность для авиаперевозчиков. Airbus также сталкивается с проблемами производства, увеличивая дефицит самолетов для коротких и средних расстояний. Это приводит к увеличению разрыва между спросом и предложением, требуя нескольких лет для нормализации ситуации, сообщает РБК.