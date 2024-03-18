Bloomberg сообщает о растущей нехватке судов для установки морских ветряных турбин

Прогнозируется, что к 2035 году мощности морской ветроэнергетики вырастут в 5 раз, однако число судов для установки турбин не увеличивается достаточно быстро. Причины этой нехватки связаны с размерами генераторов и ограниченным количеством специализированных судов.

Оценки показывают, что за пределами Китая существует всего 15-20 судов, способных устанавливать ветряные турбины мощностью не менее 15 мегаватт. Для удовлетворения будущего спроса необходимы инвестиции в размере около $14,8 млрд, однако на данный момент удовлетворено лишь около трети этой суммы.

Строительство новых монтажных судов требует не менее трех лет и $400 млн. Осложняет ситуацию то, что азиатские верфи заняты заказами на перевозки нефти и газа. В результате, некоторые компании рассматривают переоснащение старых судов, что также требует значительных временных и финансовых затрат.

Существующие суда для установки ветрогенераторов в открытом море бронируются на несколько лет вперед, приводя к увеличению стоимости аренды. Эта нехватка судов приводит к перебоям в цепочках поставок и задержкам реализации проектов в США и Великобритании, сообщает РБК.