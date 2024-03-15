Сериал "Черное зеркало" продлен до седьмого сезона

Сериал "Чёрное зеркало", являющийся сатирой на современный мир с новейшими технологиями, продлён до седьмого сезона. В новый сезон войдёт продолжение одной из серий из четвёртого сезона.
"Чёрное зеркало" один из самых популярных сериалов стриминговой платформы Netflix. Автором идеи проекта и его основной концепции стал британский сатирик, писатель и телеведущий Чарли Брукер. Сериал представляют не единое сквозное повествование с одним местом действия и набором постоянных героев, а антологию.
Каждый сезон раскрывает множество тем и проблем, а в эпизодах события происходят в разных городах, с другими героями, а иногда сюжетная линия разворачивается на космической станции или в альтернативной вселенной.
Сериал стартовал 4 декабря 2011 года на платформе Netflix, являясь эксклюзивным продуктом сервиса.
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