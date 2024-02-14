12 февраля в здании Минобороны в Бонне было внеплановое отключение электроснабжения, из-за чего во всём здании военного ведомства были проблемы со связью, не работали сервера, отключился интернет и телефоны. Запасной источник для бесперебойного питания стратегически важного объекта для страны также не заработал.

"В течение нескольких часов на важной базе бундесвера в Бонн-Хардтхёэ (первая штаб-квартира министерства обороны, а вторая резиденция военного ведомства находится в Берлине) не было электричества. Примечательно, что аварийный источник питания также вышел из строя, хотя должен был заработать в чрезвычайной ситуации", — пишет издание Bild, которое сделало официальны запрос в военное ведомство страны после инцидента.

Возможно, что перебои с электроэнергией в Евросоюзе скоро станут нормой. Так как массовое внедрение источников непредсказуемой "альтернативной" энергетики в виде ветряков и солнечных батарей на фоне выведения из эксплуатации базовых мощностей, таких как АЭС и газовых электростанций, ожидаемо приводит к нестабильности в связанной энергосистеме Европы.