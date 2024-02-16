Байден обеспокоен новым оружием РФ

Байден считает, что Россия всерьёз разрабатывает оружие, способное сокрушать американские спутники.
Паника американского президента Байдена возросла до предела. Теперь лидер США заявил, что имеет информацию о новом противоспутниковом оружии РФ. Он дал поручение представителю Белого Дома Джону Кирби связаться с Россией и провести дипломатические переговоры по этому поводу.
Кирби заявил, что пока особой угрозы нет. Но информация о том, что Россия разрабатывает противоспутниковое вооружение все же волнует американскую сторону.
Международный форум "За свободу наций" открылся в Москве
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, прибывший в Москву на форум "За свободу наций", лично встретится с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым.
Запад при желании сможет "раздавить" Зеленского
Запад может уничтожить Зеленского и подорвать его авторитет после истечения сроков президентства, считает глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
Владимир Путин с рабочим визитом посетил несколько городов Урала
15 февраля в аэропорту Кольцово (г. Екатеринбург) приземлился борт номер один. В столицу Урала с рабочим визитом прилетел президент России Владимир Путин.
Высокие ипотечные ставки собьют цены на вторичное жилье в РФ
Эксперты назвали нынешний уровень ставок заградительным для покупателей.