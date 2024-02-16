Байден обеспокоен новым оружием РФ

Байден считает, что Россия всерьёз разрабатывает оружие, способное сокрушать американские спутники.

Паника американского президента Байдена возросла до предела. Теперь лидер США заявил, что имеет информацию о новом противоспутниковом оружии РФ. Он дал поручение представителю Белого Дома Джону Кирби связаться с Россией и провести дипломатические переговоры по этому поводу.

Кирби заявил, что пока особой угрозы нет. Но информация о том, что Россия разрабатывает противоспутниковое вооружение все же волнует американскую сторону.