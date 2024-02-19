Новое прочтение романа "Дракула" глазами Люка Бессона

Именитый французский режиссёр Люк Бессон, создавший киноклассику по типу картин "Леон" и "Пятый элемент", ворвётся в большое кино с новым для себя жанром.

Он снимет экранизацию одного из самых великих романов-ужасов в мире - "Дракула" Брэма Стокера.

Произведение было опубликовано в 1897 году и пережило немыслимое количество интерпретаций в театре, кино и музыке.

Сюжетная линия оригинального романа повествует об английском адвокате , который приезжает по личному делу в трансильванский замок к загадочному дворянину, с которым ему предстоит заключить сделку. С этого и начинаются дальнейшие события, которые повествует о знаменитом графе Дракула.

По предварительным данным, на главные роли собираются подписать молодого актёра Калеба Лэндри-Джонс (Догмен) и Кристофа Вальца (Джанго освобождённый).