Германия и Великобритания готовы приступить к круговому обмену вооружением для помощи Украине

Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок в эфире одного из новостных телеканалов высказалась про поставку на Украину новейшего вооружения. Она заявила, что немецкое руководство организовало круговой обмен с Великобританией.

В хода данной сделки Великобритания получит ракеты Taurus от ФРГ, а взамен этому британское руководство обязуется поставить на Украину новую партию ракет Storm Shadow. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что готов оказать помощь Германии в решении ее вопросов для повышения эффективности украинской армии.

Ранее глава ФРГ Олаф Шольц не единожды выражал отказ поставлять Украине ракеты Taurus. Для использования подобного вооружения необходимо участие немецких солдат, а это равносильно тому, что Германия окажется напрямую задействована в вооружённом конфликте на Украине, что исключено.