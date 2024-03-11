Германия и Великобритания готовы приступить к круговому обмену вооружением для помощи Украине

Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок в эфире одного из новостных телеканалов высказалась про поставку на Украину новейшего вооружения. Она заявила, что немецкое руководство организовало круговой обмен с Великобританией.
В хода данной сделки Великобритания получит ракеты Taurus от ФРГ, а взамен этому британское руководство обязуется поставить на Украину новую партию ракет Storm Shadow. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что готов оказать помощь Германии в решении ее вопросов для повышения эффективности украинской армии.
Ранее глава ФРГ Олаф Шольц не единожды выражал отказ поставлять Украине ракеты Taurus. Для использования подобного вооружения необходимо участие немецких солдат, а это равносильно тому, что Германия окажется напрямую задействована в вооружённом конфликте на Украине, что исключено.
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