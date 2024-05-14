Белоусов: перед ведомством стоит непростая задача, оптимизировать военные расходы для повышения эффективности армии

Кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов заявил, что перед ведомством стоит непростая задача, заключающаяся в оптимизации военных расходов.
Белоусов отметил, что подразумевает под оптимизацией. По его мнению, нужно сделать так, чтобы каждый рубль бюджетных средств приносил максимум эффекта. В конце выступления он выделил ряд приоритетных направлений, которые нуждаются в особом внимании: комплектование и оснащение российских Вооруженных сил.
Кандидат на пост министра обороны добавил, что каждая задача, поставленная перед ведомством на данный момент, является первоочередной в связи с проведением СВО.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Марина Москвицова (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)
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