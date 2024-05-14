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Белоусов: перед ведомством стоит непростая задача, оптимизировать военные расходы для повышения эффективности армии
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:30

Белоусов: перед ведомством стоит непростая задача, оптимизировать военные расходы для повышения эффективности армии

Кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов заявил, что перед ведомством стоит непростая задача, заключающаяся в оптимизации военных расходов.

Белоусов отметил, что подразумевает под оптимизацией. По его мнению, нужно сделать так, чтобы каждый рубль бюджетных средств приносил максимум эффекта. В конце выступления он выделил ряд приоритетных направлений, которые нуждаются в особом внимании: комплектование и оснащение российских Вооруженных сил.

Кандидат на пост министра обороны добавил, что каждая задача, поставленная перед ведомством на данный момент, является первоочередной в связи с проведением СВО.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Марина Москвицова (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)

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