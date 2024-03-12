Губернатор Белгородской области Вячеслав Головин сообщил о трех раненых в ходе обстрелов ВСУ. Сейчас эта цифра выросла до 5 человек.
Осколки ракет долетели и до села Головино. У пострадавшего местного мужчины обнаружено лёгкое осколочное ранение. У другой жительницы черепно-мозговая травма и ушиб бедра.
Ее состояние медики оценивают на уровне средней степени тяжести. Также известно, что в том же селе были обнаружены повреждения административного здания сельскохозяйственного объекта и четырех автомобилей.
Ранее глава региона заявил, что в городе Шебекино в ходе обстрела со стороны ВСУ пострадали детский сад, техникум и районная больница.
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