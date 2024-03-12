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Белгородская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ, в ходе которого были ранены два человека
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:11

Белгородская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ, в ходе которого были ранены два человека

Белгородская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ. На данный момент известны два человека, которые получили ранения: женщина и мужчина.

У женщины осколочное ранение лица, а у мужчины брюшной полости. Раненого доставили в больницу №2, где ему оказывали всю необходимую медпомощь. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По другим данным стало известно, что из-за атаки на город Щебекино, Белгородская область, были сильно повреждены объекты гражданского пользования: магазины, детский сад, техникум и районная больница.

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